La storia segue le vicende di cinque ragazze ed è ambientata nel 19° secolo a Londra, una città appartenente al Regno di Albione che è diviso fra est e ovest da un largo muro. Le ragazze sono spie sotto copertura che si fingono delle studentesse del prestigioso istituto Queen's Mayfair. Le ragazze utilizzeranno le loro abilità per farsi largo nel mondo della clandestinità tra travestimenti, spionaggio, sabotaggi e inseguimenti.

Ayaka Imamura (Absolute Duo, Hundred) sarà la voce di Angie, una ragazza riservata e brusca che possiede grandi abilità artistiche;

Akira Sekine (Aikatsu!, Tanaka-kun is Always Listless) sarà la voce di Princess, la principessa gentile e popolare del Regno di Albion;

Yoo Taichi (ERASED, Love Lab) sarà la voce di Dorothy, compagna di Angie e leader del gruppo; le sue specialità sono la guida e le sparatorie;

Akari Kageyama (Himouto! Umaruchan, Crane Game Girls Galaxy) sarà la voce di Beatrice, una ragazza di nobili origini che nutre forte rispetto e affetto nei confronti di Princess dopo che questa le ha salvato la vita;

Nozomi Furuki (Barakamon, High School Fleet) sarà la voce di Chise, una studentessa in scambio giapponese che eccelle nel maneggiare la spada;

In tempi di AnimeJapan 2017 è stato aperto un sito web ufficiale su cui è stata presentata la nuova serie anime, prevista già in trasmissione per l'estate 2017. All'annuncio sono poi seguiti altri dettagli tra cui un video promozionale:Ecco lo staff:Ed ecco lo staff doppiaggi con i relativi personaggi:Il 30 giugno inizierà anche la pre-registrazione del gioco formato app per smartphone, dal titolo Princess Principal Game of Mission.