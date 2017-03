Standard Edition





Limited Edition





Limited Edition (Option Parts)



Sono aperti i preordini per la nuovissima figure in PVC e ABS di Edward Elric , protagonista della serie animata FullMetal Alchemist Brotherhood . La riproduzione, alta circa 15 cm (base esclusa), è scolpita da Hide, Nishimaru Yoshihiro e Tatsuya Hattori per la lineadi Kotobukiya e ora in prevendita in due edizioni,I due package si differenziano per il prezzo (rispettivamente 15.984 yen e 9.504 yen tasse incluse), per la presenza di parti opzionali e volti intercambiabili (chiaramente non comprese nella Standard) e per le differenti basette espositive, una semplice porzione di terreno per la versione meno costosa, e una ben più lavorata che ingloba anche parte di Alphonse per l'altra. Entrambe saranno disponibili in Giappone a settembre, la Limited come esclusiva del Kotobukiya Store Online . Eccone alcune immagini.