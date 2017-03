Owarimonogatari : arriva in estate l'anime per la terza novel di NisiOisin







In un'due volumi della novel, che comprendono i capitoli "Ougi Formula", "Sodachi Riddle", "Sodachi Lost" e "Shinobu Mail". Questa nuova trasposizione coprirà invece i capitoli "Mayoi Hell, "Hitagi Rendezvous" e "Ougi Dark"



La light novel di Owarimonogatari, parte della "stagione finale" dell'opera di NisiOisiN, è composta da tre volumi pubblicati tra ottobre 2013 e aprile 2014



In un' intervista postata sul sito ufficiale, il produttore della serie Atsuhiro Iwakami aveva dichiarato nel 2015 che la prima parte della trasposizione animata, andata in onda quell'anno, non avrebbe coperto la terza novel per questioni di tempo. I primi 12 episodi della serie del 2015 coprono quindi i primi

Giornata ricca di annunci e trailer, come di consueto quando c'è di mezzo l'E' statosvelata anche l'arrivo per l'estate della trasposizione anime dello studioper la terza novel di Owarimonogatari , capitolo successivo della Monogatari Series, la celebre saga di light novel di NisiOisiN. Diffuso anche un video promozionale in proposito.