Little Witch Academia: Toho annuncia la seconda parte con una nuova key visual e un nuovo trailer

Akko è stata affascinata dalla magia fin da bambina, da quando ha assistito a uno spettacolo della maga Shiny Chariot. Così ha deciso di iscriversi alla scuola di magia Luna Nova, una delle più famose in Europa. Purtroppo il suo entusiasmo viene ben preso spento da noiosissime lezioni, gli insegnamenti sono di stampo conservatore, non sono per nulla divertenti ed interattive. Ma ecco all'improvviso arrivare un’emergenza che minaccia di distruggere la scuola…

Yuiko Ōhara.

Il sito ufficiale della serie Little Witch Academia ha publicato oggi una nuova key visual e un trailer per la seconda parte dell'anime.La nuova opening si intitolerà "" e sarà ancora cantata da YURIKA. Mentre la ending, "" sarà di nuovo affidata aÈ possibile ascoltarne degli spezzoni nel trailer:In Italia la serie è stata annunciata dache la trasmetterà sul proprio canale streaming interamente doppiata in italiano.