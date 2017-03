Madhouse, previsto per agosto il nuovo film Kimi no Koe o Todoketai

Una storia che tratta delle preoccupazioni, dei conflitti interiori e dei sogni di una liceale di Shōnan. Nagisa è una ragazza impaziente di scoprire quale sia la sua strada, che vaga in una piccola stazione radio ormai in disuso da anni. Pensa di poter diventare una DJ per trasmettere delle parole capaci di raggiungere le persone

Previsto per agosto il nuovo lungometraggio animato della Madhouse Kimi no Koe o Todoketai (Voglio che la tua voce arrivi). La storia di Nagisa, un'adolescente di Shōnan, un paese di mare della prefettura di Kanagawa, a Tokyo. Annunciata la partecipazione di Suzuko Mimori e le Now on Air, nuova unit di seiyuu pressocchè debuttanti formate dalle vincitrici del Kimikoe Project, tenutosi lo scorso agosto. Iriya no Sora - UFO no Natsu ) dirige l’opera presso lo studio Madhouse ( Summer Wars One-Punch Man ), e Manabu Ishikawa Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ ) ha scritto la sceneggiatura. Il mangaka ed illustratore Toshinao Aoki (Futari de Okawari, Kurumi no Ki, Rail of Life) ha curato il design dei personaggi, e Aya Takano ha adattato quest’ultimi alle animazioni. Akito Matsuda compone la musica del film, e la Tohokushinsha Films produce il tutto.Mina Katahira doppierà la protagonista Nagisa. Le componenti delle Now on Air sono: Misako Iino, Momone Iwabuchi, Mitsuho Kambe, Hitomi Suzuki e Yuki Tanaka.