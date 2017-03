I fan sanno bene che spesso alcuni dei misteri che circondano un personaggio rimangono tali. Ma se si tratta di, allora stiamo parlando dei giochi di parole.Dragon Ball ha debuttato nel 1980, e Akira Toriyama si è assicurato che ogni personaggio avesse un nome comico facendo i collegamenti più incredibili: la famiglia di Bulma ha nomi collegati agli indumenti intimi mentre Freezer e la sua razza hanno tutti nomi che hanno a che fare col freddo.Ma ci sono nomi di personaggi che sono divertenti perché sono tali: ad esempio al campione mondiale di arti marziali veniva dato il titolo di. Questo cozza terribilmente con la personalità del combattente campione in carica, ma pensandoci bene non è poi così male.In una precedente intervista, Toriyama aveva risposto a varie domande riguardanti la scelta dei nomi e alcune idee. Con l'uscita del quinto volume a colori era stata fatta una sessione domanda/risposta, e all'autore erano state poste delle domande riguardanti il vero nome di Mr. Satan . Ovviamente ne ha uno, e non è affatto quello che potreste pensare."Gli ho dato un nome d'arte che lo collegasse a un bravo lottatore. Il suo vero nome è Mark 1. Dato che nel luogo in cui vive non vengono dati nomi e cognomi, si chiama semplicementeEccolo qua. Uno dei più forti combattenti sulla terra a parte Goku e la sua squadra si chiama. È ancora da verificare l'origine del nome della sua unica figlia Videl