La storia narrata nei giochi e nella prima stagione animata comincia quando Keita scopre nella foresta un vecchio distributore di gashapon. Keita riceve un misterioso orologio e incontra un fantasma di nome Whisper. Quest'ultimo spiega a Keita che l'orologio gli permetterà di vedere creature soprannaturali — sia buone che cattive — mai viste prima. Con Whisper e il compagno felino Jibanyan, Keita esplora la città per incontrare altri fantasmi con cui fare amicizia o combattere.

Il secondo numero di Yo-kai Watch Magazine, la rivista ufficiale editadedicata all'universo di Yo-kai Watch , ha annunciato che da oggi, giovedì 30 marzo, è in vendita in edicola il primo dvd della serie al prezzo di 9,99 €. L'intera collezione, contenente i primi 26 episodi della prima stagione, è composta da 6 uscite settimanali.Segnaliamo inoltre che a partire dal 27 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 17:25 su, vanno in onda in prima visione assoluta i nuovi episodi della seconda stagione dell'anime. Level-5 , annunciò il franchise nel 2011 con piani per un gioco, un manga e un anime. Il primo gioco perdebuttò effettivamente in Giappone nel luglio 2013, mentre l' anime nel gennaio 2014. Noriyuki Konishi ha iniziato la serializzazione di Yo-kai Watch sulla rivista CoroCoro Comic di Shogakukan nel 2012. Il manga in Italia è edito dallache ha appena pubblicato il terzo volume.Tutte le altre novità legate al brand Yo-Kai Watch, compreso il secondo episodio in uscita il 7 aprile, potete leggerle su GamerClick