GHOST IN THE SHELL HA INFLUENZATO MATRIX

COS'È UN GHOST?

MOTOKO KUSANAGI È LGBTQ

È INIZIATA COME UNA SERIE SCI-FI FAN SERVICE, MA GRAZIE A MAMORU OSHII SI È EVOLUTA

GHOST IN THE SHELL: ARISE È IL PREQUEL DI TUTTA LA STORIA

GHOST IN THE SHELL: SOLID STATE SOCIETY È L'ULTIMO DELLA SERIE

IL MAGGIORE HA MOLTI LOOK

IL PASSATO DI MOTOKO KUSANAGI

è una delle serie anime giapponesi più popolari di tutti i tempi: immaginiamoci poi con l'arrivo del suo primo live action , in uscita il 31 marzo!Ecco qui otto curiosità che forse non tutti conoscono riguardanti questo capolavoro!Quando per il produttore Joel Silver è arrivato il momento di mettersi a lavorare a Matrix, le registe Lana e Lily Wachowski sapevano cosa volevano. Hanno mostrato a Joel l'anime di Ghost in the Shell e gli hanno detto di voler creare qualcosa che gli assomigliasse. Dal retrogusto cyberpunk ai controlli mentali per carpire informazioni, sono diversi i riferimenti nella serie che fanno pensare all'opera di Mamoru Oshii Durante la visione si sente usare spesso il termine Ghost: nel lontano futuro dell'anime la parola Ghost serve a descrivere un individuo cosciente, un'anima. Il un mondo dove umani, cyborg e robot coesistono, Ghost è ciò che dà ad ogni entità la sua individualità, indipendentemente da quanto ci sia di umano o tecnologico.Nel manga la natura giocosa è un po' più esplicita: in alcune vignette si vede il Maggiore che immagina di partecipare a un ménage à trois tutto al femminile. Nella prima stagione di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex c'è una scena dove Motoko giace mezza nuda su un letto in compagnia di due donne altrettanto poco vestite. E non sembrava una festa in pigiama.C'è chi dice che sia il manga ad essere più fan service dell'anime: sfogliando le pagine del manga si scoprirà che la Sezione 9 non prende la vita così seriamente. Questo finché Mamoru Oshii decise di far prendere al tutto una piega più filosofica.Anche se Ghost in the Shell: Arise è uscito nel 2005 viene considerato il prequel del film del 1995. In questo film si seguono le vicende di una giovane Motoko Kusanagi: prima di entrare nella Sezione 9 era un'agente segreto dell'Organizzazione 501, una compagnia che possiede il suo corpo modificato. Lavorando per l'Organizzazione 501 Motoko conosce Daisuke Aramaki Batou e i futuri compagni della Sezione 9.Anche se l'ultima serie anime uscita è Arise, cronologicamente Solid State Society è l'ultimo in cui si vedono il Maggiore e la Sezione 9. Questa serie è ambientata subito dopo gli eventi della seconda stagione di Stand Alone Complex Quando si chiede ai fan a proposito dei look del maggiore Kusanagi, viene subito in mente quello del primo film, o della serie Stand Alone Complex. Da Ghost in the Shell: Arise a Ghost in the Shell: Stand Alone Complex il Maggiore ha cambiato corpo così tante volte che è difficile tenere il passo (forse 6-7 volte).Si sa già qualcosa del passato del Maggiore grazie alla serie Arise. Ma nella seconda stagione di Stand Alone Complex si è scoperto qualcosa di più, sui suoi genitori e sulle sue origini da cyborg.Voi cosa ne pensate? Avete visto o scoperto altre curiosità o particolarità su Ghost in the Shell?