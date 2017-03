Questa notte con te - Di Keiko Kinoshita

3 volumi, concluso, bimestrale

Brossurato, 12x18, B/N, € 6,90

"Dai tempi del liceo Rikuro è sempre stato innamorato del suo miglior amico Yasutaka. Anche dopo 10 anni i suoi sentimenti non sono mutati. Temendo di rovinare la loro amicizia li ha soffocati arrivando ad allontanarsi da lui, soprattutto per il timore di vederlo, un giorno, felicemente innamorato e sposato.

Però in occasione di un incontro tra vecchi compagni, tra un bicchiere e l'altro, Yasutaka confessa di avere una volta "consolato" un suo collega che gli si era disperatamente dichiarato. Questa rivelazione fa scattare la molla in Rikuro: se lo ha fatto col suo collega allora perché non con lui?

Si accendono la speranza, la gelosia ma anche la paura. Rivelare o no i sentimenti nascosti per 10 lunghi anni? E se facendolo rovinasse irrimediabilmente la loro amicizia?"

Riportiamo il comunicato direttamente dalla pagina Facebook ufficiale dell'editore "Questa notte con te" (Koyoi Omae To) è una storia di amicizia e amore che mette in risalto le difficoltà e le paure della trasformazione di un rapporto.Qualcosa che necessita di tempo, coraggio, pazienza e forza di volontà, perché non sempre basta che ci sia un forte sentimento affinché si possa stare insieme. Keiko Kinoshita è quella che può essere considerata una veterana del BL, prolifica mangaka che spazia dalle serie scolastiche al più maturo salaryman (con la predilezione per lo slice of life); proprio per questo da oltre 10 anni le sue storie risultano avvincenti e i personaggi realistici e dalle mille sfaccettature. Come le altre celebri autrici della scuderia, anche la Kinoshita ha un tratto suo "tutto particolare" che la rende riconoscibile e squisitamente unica agli occhi dei lettori.