La famosa societàha annunciato sul proprio sito web il lancio di diverse action figure, con la testa più grande del corpo, che rappresentano personaggi di diverse serie manga. Le opere coinvolte in questo progetto sonoLa prima riguarda One Piece, precisamente il protagonista sarà Tony Tony Chopper con il suo inimitabile cappello azzurro, disponibile da maggio, in versione portachiavi. Per Naruto invece abbiamo una serie di cordini da collo, uno tra questi rappresenta il temuto rivale e amico del protagonista, Sasuke . I cordini saranno disponibili sul mercato per l'acquisto a partire da questa primavera.L'ultima linea è invece dedicata alla saga di Death Note e uscirà a giugno con delle statuette rappresentanti Light Ryuk e L.