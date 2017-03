Una notizia circolata nella giornata di oggi ha messo in subbuglio il fandom de L'attacco dei Giganti : il sito ufficiale (e l'account Twitter relativo) ha infatti riportato le date di uscita di due volumi dei Blu-ray e DVD della seconda stagione , ile il: tali uscite sembrerebbero in apparenza le uniche presenti in calendario per la nuova serie. La notizia, combinata al fatto che i dischi avranno una durata di 144 minuti l'uno, corrispondenti a circa sei puntate, fa supporre che la nuova serie dedicata al manga di Hajime Isayama potrebbe essere lunga solo, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali a riguardo da parte della produzione.In aggiunta, in base ai dati presenti sul sito ufficiale, la numerazione delle puntate continuerà quella della prima stagione, con il primo episodio che avrà così il numero 26.