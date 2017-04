Symphogear AXS: la quarta serie anime in arrivo a luglio

Kirika Akatsuki

La nuova visual key di Symphogear AXS

Da sinistra a destra le protagoniste, Tsubasa, Chris, Hibiki, Maria, Shirabe e Kirika

La storia di Symphogear è ambientata in un mondo futuribile in cui l'umanità affronta l'insidiosa minaccia dei Noise, esseri di origini misteriose e forse legati a varie sciagure avvenute nel corso dei secoli. Le uniche a potersi opporre con efficacia alla minaccia sono le "Intonate" ovvero ragazze capaci di cantare particolari melodie attraverso le quali sincronizzarsi con antiche reliquie da cui generano delle speciali armature (le Symphogear appunto) conferenti poteri efficaci contro il nemico.

Dietro gli irrazionali Noise tirano le fila forze misteriose, umane, non umane e anche fantasmi di passate civiltà. Dopo aver scacciato le minacce di fantasmi di antiche civiltà e degli apostoli delle arti alchemiche, cosa riserverà ora il futuro a Hibiki e compagnia?