Mentre Kaori incita Kosei a impegnarsi nella preparazione di un concorso per pianisti e tra i due sembra instaurarsi una certa complicità, Tsubaki inizia stranamente a perdere colpi sul campo da baseball. Evocando ricordi di un’infanzia non sempre serena, il giorno del grande ritorno in scena di Arima si avvicina...

Naoshi Arakawa Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.90