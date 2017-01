Poche ore fa, è comparso sul profilo Facebook ufficiale di, un enigmatico post:Pare abbastanza palese che si tratti di qualcosa legato al brand di, molto più probabilmente al manga dichepubblicherà a marzo.E già qui ce ne sarebbe abbastanza per cominciare a divertirsi con le ipotesi; se non fosse per il fatto che lo stesso post è apparso anche sul profilo ufficiale del, dove si parla esplicitamente di "annuncio bomba":E ovviamente il fandom si sta scatenando, dandosi a speculazioni più o meno fondate, creative o fantasiose.Si va dall'ipotesi di vedere(disegnatore del suddetto manga) come ospite della fiera napoletana, allo sperare addirittura inin persona; eventualità in realtà meno campata in aria di quanto si potrebbe pensare, visto che di voci di corridoio ne circolerebbero da un po'...Ma ok,, tocca attendere domani alle 17:00, e nel frattempo divertirci a formulare ipotesi.