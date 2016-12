Ero abbastanza incerto se fosse il caso o meno di proseguire nella visione di questa serie animata, la prima serie non mi aveva convinto fino in fondo. Carina visivamente, con belle musiche, ben animata, con una ambientazione ricca di potenzialità. Tuttavia inizia a ingranare con un po' di ritardo e si dimostra un po' castrata nel finale. Quanto intravisto di buono, tuttavia, è stato sufficiente a farmi venire voglia di assaggiare "Aragoto", convinto tuttavia di non perdonare un inizio 'cazzeggiante' come nella prima serie.



La trama parte fortunatamente subito, senza alcun preambolo, andando finalmente a spulciare meglio il passato di Yato e quello della sua antagonista. L'occasione per farlo è data da un incantatore in grado di controllare gli spettri, che vorrebbe usare Yato per raggiungere i suoi scopi. In sei episodi si completa la prima parte della seconda stagione, che è al momento quanto di meglio ho visto di "Noragami": il ritmo è incalzante, è appassionante e offre una trama solida e una bella introspezione dei protagonisti.

La seconda metà della stagione riprende la questione dell'incantatore, spostando la bandierina più avanti, introducendo un altro personaggio che prosegue quanto già introdotto nella prima parte, con finalità ancora più ambiziose. L'inizio è buono, tuttavia accade un evento che ha a che fare con Yato che non viene sviscerato come secondo me era necessario fare, con la questione che non viene nemmeno chiarita entro la fine di questa stagione. Il chiarimento è ovviamente solo rimandato alla terza, tuttavia ho trovato questa seconda parte meno fluida e un po' forzata. Rimane buona, ampiamente meglio della prima serie TV, con un episodio finale poi particolarmente azzeccato e dalla struttura non lineare come il resto. L'ambientazione poi guadagna diverse sfaccettature e una certa profondità, sembra voler promettere per il futuro situazioni ancora più critiche e di contrasto tra Yato e il resto delle divinità.



Si tratta di un 8 abbondante: non così abbondante da arrivare al 9, come sarebbe stato senza il calo nella seconda metà della stagione, tuttavia dopo quanto visto aspetto con una certa attesa la terza parte di "Noragami".