La storia è ambientata nella città di Meiro-Chou, famosa perché abitata da molte indovine donne (uranaishi) e dove si recano tutte quelle ragazze che aspirino a diventare la miglior indovina, l'Urara. Un giorno giunge in città una ragazza solitaria di nome Chiya ma lo scopo del suo viaggio non è solo quello di cercare di diventare l'Urara.

Iniziato il suo apprendistato di indovina, incontra tre altre apprendiste: una ragazza seria e onesta di nome Kon, una fan della cultura Occidentale, Koume, ed una giovane ragazza timida di nome Nono.

Luce Twinkle Wink☆

nella

scorsa primavera

.

Il sito ufficiale dell' adattamento animato del manga, slice of life firmato da Harikamo , ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a questa nuova produzione animata targata J.C. Staff che arriverà sulle TV nipponiche all'inizio del prossimo gennaio.Contemporaneamente all'uscita del video sono stati rivelati i nomi degli interpreti della opening e della ending della serie insieme ai nomi di nuovi membri del cast dei doppiatoriAll'interno del video si può ascoltare un frammento dell'opening, intitolata "Yumeji Labyrinth" (Dreaming Labyrinth), cantata dalle giovani componenti del cast. La ending, intitolata "Go to Romance>>>>>" è stata affidata alle cantanti del gruppo. Queste cinque ragazze si sono messe in evidenza cantando la opening, "1st Love Story", utilizzata nella serie anime(“e tu pensavi che non ci fossero ragazze online?”)

Fra i nuovi membri del cast troviamo Ayaka Suwa (nota per il ruolo di Tomoe Tachibana in Absolute Duo ) che sarà l'interprete di Saku, Yuka Takakura (che ha interpretato Darkside Revolution in Futari wa Milky Holmes ) nel ruolo di Ōshima ed Hitomi Sasaki (nota per aver interpretato Sae in Twin Star Exorcists ) che interpreterà Shiozawa. I loro nomi si aggiungono a quelli annunciati in precedenza ovvero:

​

​

Youhei Suzuki (

a Deko Akao

Etotama

Shakugan no Shana