La "Koi dance" coinvolge anche l'ambasciatrice Kennedy



La parola che rappresenta il 2016 è .....

Arriva il risciò a forma di Pac-Man, ma solo per pochissimi giorni

bellissimo risciò

40enni ricordano Dragon Ball su poster nella metropolitana

Arrivano le Pringles ad edizione limitata, al gusto di takoyaki

Amanti dei gatti, ecco i bicchieri per voi!

Per l'inverno ecco la coperta definitiva

Eccoci qui per le ultime pillole di questo 2016! Vediamo prima di finire l'anno, quali sono state le ultime novità/stranezze che in questo mese di dicembre i nostri fantasiosi giapponesi hanno sfornato per la mia e la vostra gioia! A tutti auguro di cuore di passare Buone Feste e che il 2017 sia pieno solo di cose belle, ovviamente sempre qui con noi di Animeclick!L'ambasciatrice americana in Giappone Caroline Kennedy e parte del suo staff sia nella capitale che in altre città del paese hanno voluto fare gli auguri di buone feste ballando su quello che è l' ultimo tormentone del Sol Levante: la danza "koi" presa dalla sigla del drama di successo " Nigeru wa Hajidaga Yaku ni Tatsu ". Questo è il risultato:Anche quest'anno i giapponesi hanno votato la parola che secondo loro rappresenta al meglio l'anno che sta per finire e per la terza volta nel giro di una quindicina d'anni ha vinto "Kin".Questo kanji, già votato nel 2000 e nel 2012 è stato scelto probabilmente per l'vinte alle Olimpiadi tenutesi quest'estate a Rio, per una modifica sui tassi d'interesse (che sono detti "kinri"), per l'elezione di Trump (non si sa se per le sue ricchezze o per il colore dei suoi capelli) e infine anche grazie al cantante Piko Taro , che ha raggiunto la fama in tutto il mondo con la canzone 'PPAP', indossando un abito stampa animalier color oro.I più cinici invece dicono che sia legato ai costi attorno ai progetti legati alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, che sono levitati a dismisura, creando scandalo tra la popolazione. Come da tradizione è il bonzo del tempio Kyomizu-dera di Kyoto a renderlo manifesto con questo rito di pubblica scrittura.La Bandai Namco Entertainment ha creato una forma di Pac-Man che solo per tre notti (23, 24 e 25 dicembre) ha scorrazzato per le strade di Asakusa (quartiere storico di Tokyo) pochi fortunati vincitori di una lotteria su Twitter. Questo lo spot del concorso:Può un cartone animato cambiare la vita di una persona? Stando alle testimonianze di questi uomini sui 40 sembra proprio di sì. La JR East ha affisso all'interno della metropolitana alcuni poster raffiguranti diversi salaryman nella tipica posa di Dragon Ball ; le immagini sono corredate da frasi in cui è raccontato nostalgicamente come quest'anime, trasmesso nel 1985,di queste persone che all'epoca erano bambini.Durante le feste le occasioni per stare insieme sono molteplici e spesso c'è bisogno di qualcosa da sgranocchiare: perché non stuzzicare l'appetito sgranocchiando le Pringles? Ma perché accontentarsi di una normale patatina quando si possono sceglieretipicamente nipponici?Negli scaffali dei supermercati si possono perciò trovare le Pringles al gusto di karaage (il pollo fritto per antonomasia) a soli 122 yen (circa 1 euro) e dal 13 dicembre solo nella regione del Kansai (prefetture di Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama e Shiga) quelle al gusto di takoyaki (polpette fritte di polpo e pastella) al prezzo di 600 yen (circa 5 euro) per una confezione da tre barattoli.Stufi di sorseggiare i vostri drink preferiti da anonimi bicchieri di vetro trasparente? Amate i gatti ma volete un tocco di stile? Allora questi bicchieri fanno per voi: i decori sulla superficie riproducono infatti i felini delle opere originali di uno dei più grandi maestri dell'arte ukiyo-e , Utagawa Kuniyoshi, vissuto nella prima metà del 19° secolo, famoso proprio per il suoche ha rappresentato spessimo nelle sue xilografie.Ogni bicchiere è venduto in una scatola di legno di cipresso, anch'essa decorata con incisioni a tema, disponibile in un elegante cofanetto regalo, al prezzo di 3.780 yen (circa 30 euro).Avete un fidanzato che ama le divise da marinaretta ma voi siete freddolose? Prendete due piccioni con una fava con la nuova coperta proposta da Bibilab che fonde la tipica divisa da studentessa giapponese ad una confortevole coperta calda da indossare in casa.Quindi non abbiate più paura delle rigide giornate invernali! Basterà spendere 9.000 yen (circa 80 euro) su Amazon, Rakuten e Village Vanguard e sarete tutti contenti!Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest