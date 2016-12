dal Lunedì alla Domenica alle 13:45 su Italia 1

Il sito ufficiale dellae il palinsesto del sito Mediaset sono stati aggiornati, rivelando che l'edizione italiana della serie " Dragon Ball Super " non andrà in onda solo nei giorni feriali - come inizialmente previsto - bensì l'intera settimana:Cambio di rotta che sicuramente sfrutta le vacanze natalizie e la pausa scolastica per attirare quanti più spettatori possibile verso questo titolo.Molti i rumor in merito all'orario di trasmissione. Si vocifera infatti che Super verrà spostato dal gennaio 2017 alle 14:30 circa; un orario generalmente accessibile a tutti gli studenti anche con orari scolastici prolungati.Per ora certi in tv sono i primi 27 episodi, corrispondenti agli Archi de La Battaglia degli Dei e La Resurrezione di F. Tuttavia, da una mail di risposta della Starbright, società di mediazione tra l'Italia e la Toei Animation per Super, il forum dragonballteamsaiyan è riuscito a sapere che gli episodi acquistati sono effettivamente 52. La Mediaset sembra quindi essere già in possesso di un pacchetto che arriva fino all'inizio dell'Arco di Mirai Trunks, ma non si sa se queste puntate verranno già doppiate per la messa in onda o se per caso la Mediaset deciderà di optare su una trasmissione periodica di pacchetti di episodi, magari per seguire anche la messa in onda giapponese, tutt'ora in corso.