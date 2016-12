Oltre al cartellone pubblicitario celebrativo in formato parete, l'allestimento esibiva molte delle illustrazioni create dall'autore Eiichiro Oda per le varie copertine del manga. I fan hanno inoltre potuto incontrare dal vivo i doppiatori della ciurma di "Cappello di paglia" nel corso del "", apertosi con la rievocazione di un'importante scena drammatica tratta dall'arco narrativo in corso: le vignette del manga sono state proiettate su un grande schermo e gli interpreti hanno recitato a gran voce le rispettive battute! I seiyuu hanno poi commentato le loro "door paintings" preferite, ossia le illustrazioni che solitamente stanno nella prima pagina di ogni nuovo capitolo del manga assieme ai titoli.Eiichiro Oda non era presente, ma ha voluto far pervenire un saluto ai fan pieno di interessanti anticipazioni: tra queste il più importante è stato l'annuncio del seguito di Whole Cake Island, ora in corso, il Reverie (il Consiglio dei capi delle nazioni del governo mondiale) e la saga di Wano per il 2017!Altro importante annuncio ha riguardato il lancio, nell'immediato futuro, di un magazine completamente dedicato ache svelerà tra l'altro, in forma di romanzo, la storia mai raccontata prima di "un certo possessore del frutto Foco Foco" (il che può riferirsi ad Ace, Sabo oppure a un precedente personaggio ancora sconosciuto).Infine, l'acclamato, l'adattamento teatrale della battaglia di Marineford in uno spettacolare mix tra kabuki e moderni effetti speciali, tornerà in scena dal 6 ottobre al 25 novembre 2017 allo Sninbashi Theatre di Ginza a Tokyo.