nel corso del 2017

Natsume, proprio come sua nonna Reiko, ha il dono di poter vedere gli spiriti. Ma la nonna, per governare questo potere al pieno della sua potenza, li racchiudeva all'interno di un libro, possedeva così i loro nomi e li poteva comandare. Ora che Natsume l'ha ereditato, si apre per lui una nuova avventura, tra spiriti che si vogliono vendicare e altri che gli chiedono aiuto. Nelle campagne con una nuova famiglia adottiva piena d’amore e nuovi calorosi amici - umani e non - Natsume finalmente troverà un posto per sé e non si sentirà più così solo .

Al termine della trasmissione dell'undicesimo e ultimo episodio di Natsume Yuujinchou Go , quinta stagione della serie animata tratta dal manga di Yuki Midorikawa , è stato annunciato che una sesta stagione, dal titolo Natsume Yuujinchou Roku , andrà in ondaIl manga viene pubblicato dalla casa editrice Hakusensha dal 2003: ad oggi sono stati pubblicati 21 volumi ed è ancora in corso . Qui da noi lo shoujo è edito daQuesto titolo gode già di 5 adattamenti in serie anime per la TV, ciascuna composta da 13 episodi eccetto la quinta stagione, di 11: Natsume Yuujinchou del 2008; Zoku Natsume Yuujinchou del 2009; Natsume Yuujinchou San del 2011; Natsume Yuujinchou Shi del 2012 e Natsume Yuujinchou Go , del 2016. Sono stati prodotti inoltre degli OAD come, OVA rilasciato in Giappone nel 2013, che tratta una storia inedita, mai narrata nel manga, e Natsume Yuujinchou: Itsuka Yuki no Hi ni ) del 2014.Qualora non conosciate ancora Natsume Yuujinchou, vi invitiamo a leggere il dossier dedicato a questo titolo: