SIMULCAST (novità):

La storia è ambientata nel regno di Dowa, un grande paese nel tempo in cui il sovrano sta per compiere il 99esimo anno d'età. Il regno è diviso a sua volta in 13 distretti i cui apparati sono tenuti sotto osservazione dall'organizzazione ACCA che pone dieci osservatori in ciascun distretto. Protagonista è il vice comandante Jean Otis che è spesso in viaggio tra i distretti e la capitale per controllarne la situazione e il personale.

Seconda stagione di Shōwa Genroku Rakugo Shinjū.

La serie segue le vicende di un gruppo di ragazze liceali:

Hikari Tsuneki, II° anno, sezione B alla scuola superiore Teruhi Higashi, una "principessa impicciona tempi moderni". Finalista al concorso di Miss Babbo Natale, ama mangiare e ha un posto personale sul dei terrazzo della scuola.

Kyouko Touno, I° Anno sezione A, è amica d'infanzia del protagonista fin dai tempi dell'asilo. Ha i voti migliori del suo anno ma al tempo stesso ama i manga shoujo e talvolta si comporta in modo infantile. Ha qualche complesso verso questi due lati della sua personalità.

Miu Hiyama, II° Anno sezione D della scuola superiore femminile Sakuragawa, un elemento di punta del club di nuoto della sua scuola. Ha sempre frequentato delle scuole femminili e per questo ha una visione limitata delle cose ed è un po' invidiosa dei suoi coetanei che frequentano scuole miste.

Makoto Kamizaki, I° anno, sezione A alla scuola superiore Teruhi Higashi, è una componente del comitato morale della scuola ma è anche una timidona che soffre la pressione e per questo si tiene sempre per se i propri pensieri. Adora la sua sorella maggiore.

Ruise Sanjou, II° anno, sezione A alla scuola superiore Teruhi Higashi, un "tetro" membro del comitato morale scolastico. Dai voti eccellenti ma molto rigida e insofferente verso le cose irrazionali. Ha un particolare occhio di riguardo solo per la sua kohai Makoto.

Tooru Miyamae, III° anno, sezione A alla Teruhi Higashi, una "senpai criticona" della scuola. Ama i videogames e partecipa anche a molti tornei e con la sua buona manualità riesce a fabbricare vari oggetti. Tuttavia parlare con gli altri non è il suo forte, specialmente con chi non condivide i suoi hobby.

Tomoe Kamita, III° anno, sezione A alla Teruhi Higashi, la sorella maggiore del protagonista e ultima vincitrice del concorso "Miss Babbo Natale". Ha un certo fascino ma anche spesso la testa fra le nuvole. Nella sua scuola è molto popolare.

SIMULCAST (in prosecuzione):

La serie è ambientata 300 anni dopo il grande conflitto tra la Terra e Marte, conosciuto con il nome Calamity War. Una donna di nome Cordelia comincia un viaggio verso la Terra per discutere dell'indipendenza della città marziana di Chryse, che si trova sotto il controllo del governo terrestre. I due protagonisti, Mikazuki Augus e Orga Itsuka, sono membri della compagnia di sicurezza CGS e hanno il compito di fare da scorta a Cordelia. Quando un gruppo di nome Gjallarhorn attacca la CGS e Cordelia, Orga approfitta della situazione per ribellarsi contro la CGS e iniziare un colpo di stato. Come conseguenza, Mikazuki e Orga si trovano coinvolti in un nuovo conflitto. Per difendersi da Gjallarhorn, Mikazuki guida un vecchio mobile suit dei tempi della Calamity War, alimentato da un reattore nucleare, il Gundam Barbatos.

Rei conduce un'esistenza silenziosa, tormentato da ricordi e sensi di colpa. Un giorno si trasferisce nel Rione Giugno, poco distante dal Rione Marzo in cui vivono tre sorelle: Akari, Hinata e Momo. Da quando le ha conosciute, Rei ha intrapreso un cammino che, seppur lungo e difficile, potrà portarlo a un cambiamento. Così la sua vita si divide fra il lavoro – è un giocatore professionista di shogi –, lo studio e i momenti con Akari, Hinata e Momo. L'arte di un gioco che ha una storia secolare affascina, coinvolge, seduce. E può salvare una vita.

La storia è incentrata su Kenji Gion, studente del primo anno delle superiori piccolo di statura. Al suo primo giorno di scuola alla Kanagawa Prefectural High School, Kenji fa conoscenza con il timido spilungone Sumiaki Iwashimizu in occasione di un match di rugby. I due fanno amicizia e ben presto diventano l'asse portante del club di 'palla ovale'. Tuttavia, la loro differenza di statura ingenera non pochi problemi...

La storia ha per protagonista Sorey, un umano che fin da piccolo riesce a vedere la famiglia dei serafini una misteriosa tribù capace di manipolare le forze della natura e che per questo è oggetto di culto. La sua forza spirituale è tale da fargli ottenere il leggendario titolo di Monaco. Insieme al cavaliere Alisha e ai suoi compagni serafini dovrà scacciare le impurità generate dall'animo umano, incarnatesi nei mostruosi Hyouma.

Tramite il proprio profilo facebook VVVVID ha annunciato il palinsesto anime per l'inverno 2017:

Nota: la serie avrà, come la prima stagione gli stessi sottototitoli della versione Daisuki.



Nuovi titoli in catalogo:

Soul Eater ruota attorno a gli studenti della Shinigami buki Shokunin Senmon (Shibunsen), una scuola professionale per meister e le loro buki (Armi demoniache che hanno forma umana ). La scuola è stata creata dal Dio della morte che ha anche la funzione di preside,ogni Meister ha un compagno ( in rari casi due), con cui combatte . Lo scopo finale della scuola è mantenere la pace e impedire che sorga un nuovo Kishin ( un meister demoniaco che ha quasi fatto sprofindare questo mondo nel caos) , a tal proposito gli studenti della scuola raccolgono le uova di kishin , che sono le anime umane malvage . Assorbite 99 anime più quella di una strega la buki diventa un arma potente che puo essere usata dallo Shinigami. Ovviamente per far in modo che gli studenti siano in grado di affrontare tale compito Meister e buki frequentano la scuola e le lezioni supplementari.

Durante il loro apprendistato, gli studenti potranno, oltre a frequentare i corsi, poter affrontare le missioni che Shinigami-sensei ordina loro. Quasi sempre si tratta di fronteggiare un nemico per poi poterne mangiare l'anima.

La storia è ambientata agli inizi degli anni '30 e procede su due binari paralleli: da un lato la scena è collocata a bordo del Flying Pussyfoot, un leggendario treno ritenuto maledetto perché non è mai riuscito a portare tutti i passeggeri a bordo sani e salvi all'arrivo; dall'altro l'azione si svolge nei vicoli malfamati di New York. Siamo nell'America della grande depressione e del proibizionismo in cui si muove un nutrito cast di protagonisti: spietati gangster, sadici psicopatici, immortali alchimisti, creature demoniache, impavidi reporter e avventurieri di ogni risma che intrecciano i loro destini in un crescendo di azione e colpi di scena.

La serie entra in catalogo VVVVID ed è doppiata in italiano.