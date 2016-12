Il numero di febbraio 2017 della rivista Nakayoshi, edita da Kodansha', rivela che Nanase Ōkawa , uno dei quattro membri delle CLAMP, sarà responsabile per la scrittura e la supervisione degli script per la nuova serie anime di Card Captor Sakura Questa nuova serie, trasposizione del manga realizzato dalle stesse CLAMP per festeggiare i 20 anni dalla nascita del brand, vedrà la luce a gennaio del 2018 e sarà realizzata dallo studio MadHouse Morio Asaka , già alla regia della prima storica serie e dei film, tornerà al timone anche questa volta.Ricordiamo che l'opera originale cartacea è stata lì pubblicata dal maggio del 1996 al mese di giugno dell'anno 2000, concludendosi con 12 volumetti editati anche in Italia per, che ha curato anche la versione "Perfect Edition" del 2011.