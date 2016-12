Il gioco si svolge nella città fluttuante di Hekseville dove Kat, la protagonista, è affetta da amnesia. Un gatto nero le dona dei misteriosi poteri in grado di controllare la gravità, e Kat servendosene deciderà di aiutare la popolazione dall'invasione di alcuni mostri.

18 gennaio 2017

È arrivato a sorpresa su YouTube Gravity Rush: The Animation – Overture , trasposizione animata del videogame disponibile per; l'anime è curato dallo Studio Khara fondato dal padre di Neon Genesis Evangelion Hideaki Anno . Anime già disponibile in sub ita qui sotto.Gravity Rush: The Animation – Overture è ambientato dopo gli eventi del primo videogame e ci mostra inizialmente Kat e Raven intente a rilassarsi durante il loro breve periodo di meritata tregua. Kat esplora un mercato cittadino decidendo di comprare uno spiedino… ma prima di poter dare il primo boccone viene attaccata da un gruppo di Nevi, i quali obbligano Kat ad usare i propri poteri.Questa prima metà dell’anime ci mostra le due caratteristiche essenziali della protagonista: prima di tutto che Katm, per quanto sia una ragazza dal cuore gentile, è fin troppo preda dei suoi sentimenti ed agisce d’istinto; ed in secondo luogo abbiamo modo di veder da vicino i poteri e le abilità di Kat, perché quel che le vediamo fare nell’anime è esattamente quel che fa nel videogame, che sia il combattimento a mani nude oppure lotta aerea o ancora la sua capacità di utilizzare quel che ha attorno come un’arma.In questa seconda metà invece ci vengono mostrate le due grandi novità dell’opera: ecco che fa capolino il rapporto tra Kat e Raven, nemiche per la gran parte del primo gioco ma grazie a tutto quel che han passato e tutto ciò che hanno in comune sono oramai amiche. Mentre Kat è una ragazza tranquilla ed emotiva, Raven è ben più seria.Ed infine ecco che ci vengono introdotti i temi principali della trama per il secondo episodio del videogame . Scompaiono i bambini dalla città, quindi Kat e Raven collaborano insieme per venire a capo del mistero. Ma nel momento in cui tutto sembra riscolto ecco che nuovi nemici fanno la loro comparsa. Loro sono ben diversi dai Nevi, hanno forma umana e non arrivano dalle terre al di sotto della città fluttuante ma dalla civiltà che risiede oltre.Gravity Rush 2 uscirà ilin Europa in esclusiva su PS4, la demo giocabile è disponibile ora sul, come annunciato in questa news precedente