tornerà ad aprile

due cours

Sono passati ormai 10 anni da quando il Bahamut si è risvegliato cercando di distruggere il mondo. Gli umani che vivono nella capitale godono di un periodo di prosperità arricchendosi notevolmente, i demoni oramai non fanno paura e vengono usati come schiavi e gli Dei han perso la loro influenza, così come tutti i rappresentanti religiosi. Il mondo sta perdendo il proprio equilibrio. Umani, demoni e Dei: ognuno lotterà per il proprio ideale di giustizia.

Il sito ufficiale di Shingeki no Bahamut: Virigin Soul , anime sequel di Shingeki no Bahamut: Genesis , ha pubblicato il secondo video promozionale del video, nel quale ci svela il cast, i nuovi membri dello staff, key visual, character visual ed un primo accenno alla trama, annunciando che l’anime. In più è stato pubblicato un cortometraggio di 10 minuti. Questa seconda stagione sarà divisa inEcco di seguito il promo:Il cortometraggio, intitolato Short Story #1, ci riporta nella vita di Favaro e Kaiser, scoprendo cosa sia accaduto tra la prima e la seconda serie. La seiyuu Megumi Hayashibara presta la voce alla madre di Favaro.I nuovi membri del cast sono: Sumire Morohoshi (Yachi Hitoka di Haikyuu!! 2 , Hinami Fueguchi di Tokyo Ghoul , Nina Tucker di Fullmetal Alchemist Brotherhood ) è Nina Drango. Una cacciatrice di taglie che arriva nella capitale; la gente l’ama per la sua personalità solare e vivace Yuichiro Umehara (Black Jack di Young Black Jack , Rene Simm di Owari no Seraph , Makoto Ninomiya di Amanchu! ) è Charioce XVII. Un re crudele che non si fermerà davanti a nulla per perseguire i suoi obiettivi; non ha paura di divinità o demoni, possiede un potere proibito rubato alle divinità.Ecco i membri del casti ed i personaggi che ritroveremo in questa seconda stagione: Hiroyuki Yoshino (Firo Prochainezo di Baccano! , Heisuke Todo di Hakuoki , Zolf J. Kimblee di Fullmetal Alchemist Brotherhood) è Favaro Leone Go Inoue (Satoshi Tsuchida di Kuroko no Basket , Sky High di Tiger & Bunny , Komui Lee di D.Gray-man Hallow ) è Kaiser Lidfard Masakazu Morita (Kurosaki Ichigo di Bleach , Seiya di I Cavalieri dello Zodiaco – Hades Chapter , Kija di Akatsuki no Yona ) è Azazel Miyuki Sawashiro (Celty Sturluson di Durarara!! , Kurapika di Hunter x Hunter , Fujiko Mine di Lupin III: L’avventura italiana ) è Rita Hiroshi Iwasaki (Saito di Tiger & Bunny, Musaku Nagata di Hero Bank , Akaooni di Smile Pretty Cure! ) è Bacchus Shoutaro Morikubo (Norikuni Iwata di Excel Saga , Shikamaru Nara di Naruto , Bartolomeo di One Piece ) è Hamsa Megumi Han (Gon Freecss di Hunter x Hunter, Akko Kagari di Little Witch Academia , Miki Kawai di A Silent Voice ) è Jeanne D’arc Keiichi Satou (Tiger & Bunny) tornerà come regista dell’opera, Shizuka Oichi sarà nuovamente lo sceneggiatore. Il character design è nuovamente affidato a Naoyuki Onda Gantz ) e Goki Nakamura Berserk – L’epoca d’Oro – Capitolo 1: L’uovo del re dominatore ) sarà di nuovo il direttore artistico. Yoshihiro Ike (Tiger & Bunny, Kuroko no Basket) comporrà nuovamente la musica. MAPPA produrrà le animazioni.Ecco i nuovi membri dello staff:Yusuke TannawaMaki MorikawaTakayuki ItoLa prima stagione è andata in onda nel 2014 ed è disponibile su. L’anime è ispirato al videogame mobile Rage of Bahamut della