Vi riportiamo gli ultimi annunci relativi ai simulcast della stagione invernale 2017 diè lieto di dare il via alla stagione invernale di simulcast con l'arrivo di Gabriel DropOut . Gli episodi saranno disponibiliA proposito di Gabriel DropOut Un angelo è sceso nel mondo degli uomini! Un tempo orgoglio della scuola per angeli, Gabriel si è subito abituata alla vita terrena ed è diventata molto indulgente con se stessa: salta spesso la scuola ed è completamente assorbita dai giochi online. Dimenticato presto il suo scopo di rendere felice la gente, si trasforma in un angelo pigro e senza speranza. Un angelo trasandato che giura di voler continuare a godere delle gioie del mondo umano.Un'altra serie in arrivo super la stagione simulcast invernale. Si tratta di Minami Kamakura High School Girls Cycling Club . Gli episodi saranno disponibiliA proposito di Minami Kamakura High School Girls Cycling Club Maiharu Hiromi si è trasferita da Nagasaki a Kamakura per frequentare le superiori. Per lei significa nuova scuola, nuove amiche e fantastici incontri quotidiani mentre va in bicicletta! Kamakura è il palcoscenico di queste sudentesse che hanno votato la loro gioventù alla bici!Ogni episodio terminerà con un intervento dal vivo delle doppiatrici Hirose Yuuki (Akitsuki Tomoe) e Fukuo Yui (Akitsuki Yuika).Sempre per Crunchyroll, Chain Chronicle - The Light of Haecceitas - TV (Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari TV). L'annuncio è per la diffusione mondiale, esclusa l'Asia,. La serie televisiva Chain Chronicle, che partirà in Giappone a gennaio 2017, sarà disponibile per tutti gli utenti al lancio.Invece la versione cinematografica di Chain Chronicle - The Light of Haecceitas –, che copre gli episodi da 1 a 4 della serie televisiva, è già disponibile dal 16 dicembre alle 20:00 (orario italiano). Il film è disponibile al momento solo per gli utenti premium.A proposito di Chain Chronicle - The Light of Haecceitas – La saga di Chain Chronicle - The Light of Haecceitas – tratto dal popolare gioco di Sega, sta per arrivare! Questa è la storia di Chain Chronicle, un libro che descrive tutto ciò che accade nel mondo. I cittadini del remoto continente di Yggd un tempo pensavano che non esistessero altre terre. Il continente era diviso in diverse regioni, ognuna con il suo re. Nonostante qualche scaramuccia, un signore, scelto da tutti i re, ha sempre mantenuto l'equilibrio -- finché non è giunto l'Esercito Nero."Tutto sarà avolto dal nero". L'Esercito Volontario, comandato da Yuri, non può nulla contro l'Esercito Nero. Durante lo scontro, il Signore dei Neri ruba una metà di Chain Chronicle, oltre a conquistare la capitale. Durante la ritirata, Yuri e l'Esercito Volontario incontrano un ragazzo che combatte l'Esercito Nero da solo. Così inizia la storia di Chain Chronicle, dell'Esercito Volontario e dell'Esercito Nero che si scontrano per il destino del mondo, e dell'amicizia.La musica pop e la politica si scontrano in questo terzo simulcast che si unisce alla proposta invernale in partenza: Idol Incidents . Gli episodi saranno disponibiliA proposito di Idol Incidents La storia si svolge in un Giappone parallelo, molto simile a quello che conosciamo. Il divario tra ricchi e poveri in aumento, lo spaventoso inquinamento ambientale, rifiuti ingestibili, affidi di bambini discussi senza la presenza degli interessati, ripetuti casi di corruzione... il governo giapponese, trincerato nei propri interessi, non può far nulla davanti ai numerosi problemi e al discontento diffusi sul terrritorio.Ora, finalmente, le idol hanno deciso di salvare una nazione senza via di uscita! Il Partito Eroine, il Partito Luce del Sole, il Partito Luce delle Stelle, il Partito delle Belle Ragazze, il Partito del Fogliame Nuovo, il Partito della Nuova Subcultura e il Partito SoS: idol da questi sette partiti politici, ora membri della Dieta in rappresentanza della propria prefettura, si faranno strada nella crisi che affligge il Giappone con le loro canzoni e i loro balli! Riporteranno il sorriso e avvolgeranno il Paese nella loro aura spendente! Daisuki invece presenta una conferma: Tales of Zestiria the X (seconda parte)Territori: Tutto il mondo eccetto Cina e GiapponeIn streamingSottotitoli: italiano, inglese, tedesco, francese, Italian, spagnolo, spagnolo sud americano, portoghese braziliano, russo, cinese e thailandese.