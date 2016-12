Ieri è iniziata la 91° edizione delche durerà fino a domani, 31 dicembre, al Big Sight di Tokyo.Ilè considerato la più grande fiera dei fumetti al mondo e si svolge due volte l'anno: in inverno () e in estate ().La cosa più incredibile è che si tratta di una fiera a carattere amatoriale:, sorta di fanzine autoprodotte da autori dilettanti ma anche da artisti professionisti che in questo modo possono pubblicare materiale al di fuori dei normali canali dell'industria editoriale.L'unicità dei prodotti in vendita arriva a generare, anche questa volta, scene come quella del video qui sottoIL video mostra quello che è ormai un rito di questa manifestazione: l'arrivo del primo treno carico di otaku, ben 5 ore prima dell'apertura dei cancelli, con susseguente corsa per accaparrarsi le prime file di entrata. La ragione è però presto spiegata. Le dōjinshi sono infatti prodotte in quantità limitate, in alcuni casi si tratta di pezzi unici, e chi non riesce ad acquistarle in questa occasione potrà rifarsi solo sui siti di aste on-line come, a prezzi dieci, venti, a volte cento volte superiori!Ilè però anche uno delle location più amate dai cosplay di tutto il Mondo, e forse la ragione per cui questa convention è diventata famosa anche fuori dai confini giapponesi.Dal video e dalle foto che vi mostriamo qui sotto sembra che neanche il freddo invernale possa fermare una cosplayer dall'indossare i costumi, a volte piuttosto succinti, delle proprie beniamine animate.Non resta quindi che perderci tra i mille colori della prima giornata del