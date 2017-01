La ciurma arriva alle stanze di Iceburg e trova Robin insieme ai componenti del CP9. Nonostante la donna affermi di non voler aver più niente a che fare con loro, Rufy ed i suoi compagni attaccano i membri del CP9, ma vengono velocemente sconfitti. Dimostrata la loro superiorità, gli agenti governativi danno fuoco all'edificio e se ne vanno in cerca di Franky. Mentre l'Aqua Laguna si avvicina, Franky fornisce riparo ad Usop ed alla Merry. Poco dopo i membri del CP9 arrivano da Franky in cerca dei progetti. Memore del sacrificio del suo mentore, il leggendario carpentiere Tom, Franky si rifiuta di rivelare l'ubicazione delle cianografie. Venti anni prima Tom fu sottoposto ad un processo per aver costruito l'Oro Jackson, la nave di Gol D. Roger ma la sentenza fu sospesa per dieci anni, in modo che Tom potesse completare la costruzione del Puffing Tom, il treno marino, capace di solcare gli oceani su delle rotaie. Qualche anno dopo, il giudice fece ritorno, intenzionato a graziare Tom per il lavoro svolto. Tuttavia Spandam, il capo del CP5 che era alla ricerca dei progetti di Pluton (in possesso di Tom), fece attaccare la nave del giudice dai suoi uomini a bordo delle Battle Franky lasciate incustodite. Per questo motivo Tom venne portato ad Enies Lobby. Franky, nel tentativo di fermare il treno, fu travolto e venne ritenuto morto da tutti.

Eiichirō Oda Opera realizzata da:

Casa Editrice: La Gazzetta dello Sport; Prezzo: € 4.99