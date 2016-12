La ciurma è in fuga dagli abitanti della città e Robin è scomparsa. Per cercare di ritrovarla e di acquisire informazioni, i pirati di Cappello di Paglia si introducono nel quartier generale della Galley-La Company. Una volta all'interno, scoprono che un altro gruppo di persone mascherate si è introdotto nella sede centrale, in cerca dei progetti dell'arma ancestrale Pluton. Dopo aver sconfitto i carpentieri di guardia, gli individui mascherati si rendono conto che i progetti sono falsi e interrogano il convalescente Iceburg. Rimosse le maschere, gli intrusi si rivelano essere Robin ed alcuni dei impiegati della Galley-La. In quanto membri dell'organizzazione governativa segreta, nota come Cipher Pol #9, essi si sono infiltrati nell'azienda carpentiera per impossessarsi dei progetti di Pluton. Da Iceburg apprendono che i progetti sono in possesso di Franky, suo vecchio compagno.

