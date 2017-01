----------------------------------------------------------------------------









Riportiamo i nuovi annunci per i simulcast invernali diricordiamo che le seguenti serie saranno rilasciate con sottotitoli in italiano.Ricominciano gli annunci per la stagione invernale! Ecco a voi quattro nuovi titoli! Saga of Tanya the Evil verrà trasmesso ogniTrama: Giugno dell'anno CE 1923. Una giovane ragazza dai biondi capelli e dagli occhi azzurri, Tanya Degurechaff, ha iniziato l'ultima parte degli studi all'Accademia Militare Imperiale e si addestra con la terza linea di pattuglia nel distretto militare settentrionale, il Norden Theater. Il suo addestramento, il primo passo verso una brillante carriera come mago nell'aviazione, dovrebbe trascorrere senza intoppi... ma tutto prende una piega inaspettata. Scoppia infatti la guerra tra l'Impero e la Federazione, a causa di una violazione di confine di quest'ultima. Mentre le due nazioni si preparano per la guerra, Tanya viene assegnata alle forze di osservazione, ma un attacco a sorpresa la obbliga a ingaggiare battaglia con le truppe di maghi della Federazione. È in inferiorità numerica e non ha possibilità di resistere fino all'arrivo degli alleati. Inoltre, se cercasse di fuggire, verrebbe accusata del reato capitale di diserzione. Per sopravvivere e convincere i suoi superiori di aver fatto tutto il possibile, Tanya decide di mettere in pratica una strategia particolare... Hand Shakers verrà trasmesso ogniTrama: Tazuna è uno studente delle superiori, che vive a Osaka e adora trafficare con i macchinari. Un giorno, riceve una richiesta per una riparazione da un laboratorio universitario. Accettando la richiesta, finisce per incontrare una ragazza di nome Koyori, che è stata costretta a letto per molto tempo. Guidato da una forza sconosciuta, Tazuna tocca la punta del dito di Koyori e, così facendo, i due creano un'arma, chiamata "Nimrod". Subito dopo, Tazuna sente una voce:"Coloro che hanno superato molte battaglie e difficoltà, che hanno avuto una rivelazione e che intendono sfidare Me sono gli Hand Shaker" Improvvisamente, Tazuna e Koyori vengono catapultati in un mondo completamente diverso, chiamato "Ziggurat". Questo è il mondo dove si trovano gli Hand Shaker, coppie di persone che, quando si toccano le mani, creano il Nimrod. L'obiettivo degli Hand Shaker è sconfiggere gli altri Hand Shaker per ottenere un'udienza con "Dio", che esaudirà i loro desideri. Confuso da questo nuovo mondo, Tazuna cerca di capire cosa stia succedendo. Proprio in quel momento, Tazuna e Koyori sono attaccati da un assalitore sconosciuto. Miss Kobayashi's Dragon Maid verrà trasmesso ogniTrama: Miss Kobayashi è la tipica impiegata che vive una vita noiosa e in solitudine... finché non salva la vita a un drago. Il drago, di nome Tohru, ha la capacità di trasformarsi in una ragazza adorabile (anche se ha le corna e una lunga coda!) e farà qualunque cosa per sdebitarsi, che Miss Kobayashi lo voglia o meno. Con un drago insistente e sensuale per casa, nulla sarà più facile e la vita normale di Miss Kobayashi cambierà drasticamente! Masamune-kun's Revenge verrà trasmesso ogniTrama: "Sono tornato in questo paese per vendicarmi!". Otto anni fa, Makabe Masamune, un ragazzino debole e paffutello, era stato rifiutato dalla bellissima Adagaki Aki. Dopo aver perso molto peso ed essere diventato uno splendido ragazzo, cambia il proprio nome e torna nel suo paese... tutto questo solo per far innamorare di sé la "Principessa Crudele" Aki e rifiutarla così duramente come lei aveva fatto con lui.