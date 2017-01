Nel 22° volume di Btooom! è stato svelato che il manga di Junya Inoue entrerà nell’ultimo arco nel prossimo volume. Il 23° volume è atteso in Giappone per maggio.In realtà questa non è la prima volta che avviene questo annuncio. Come dicemmo infatti in questa news del 2014, su Monthly Comic Bunch, rivista della Shinchosha , era già stata annunciata l’immediata fine del manga. Che questa sia realmente la volta buona?Btooom! ha debuttato tra le pagine di Weekly Comic Bunch nel 2009, prima di esser trasferito su Monthly Comic Bunch nel 2011. In Italia è distribuito dalla. L’opera è stata trasposta nel 2012 in una serie animata di 12 episodi, ed inoltre ha ispirato un videogame per smartphone sviluppato dalla Asobimo.Infine vi ricordiamo che AnimeClick ha avuto l’immenso piacere di poter incontrare Junya Inoue nel 2014, qualora non l’aveste fatto v’invitiamo a leggere l’intervista rilasciataci