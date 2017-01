In un paese in cui nemmeno la pena di morte è un efficace deterrente per il crimine, il governo decide di far tornare in vigore una vecchia legge che consente ai familiari delle vittime di esigere vendetta punendo il colpevole con le stesse identiche modalità del crimine commesso, avvalendosi dell’ausilio di speciali agenti governativi chiamati “assistenti vendicatori”. Atti terroristici rivendicati in nome della “giustizia” da parte di un gruppo estremista contrario alla pena di morte, assistenti vendicatori non autorizzati che eseguono condanne per conto di committenti sconosciuti, un sospetto infiltrato nella squadra esecutiva speciale... Per Yuji e colleghi si annunciano tempi bui!

Seishi Kishimoto Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90