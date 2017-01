Blu-Ray e DVD Anime La classifica in Giappone all' 8/01/2017

dal 2 all'8 gennaio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone all'8/01/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaIl quadro generale della nuova settimana praticamente non cambia rispetto a come avevamo chiuso il vecchio anno e aperto quello nuovo.è sempre al primo posto ed incrementa il già alto totale delle vendite, e nelle sue vicinanze rimanenella sua doppia edizione. Altri si riposizionano a partire daTra le poche novità maggiormente vendute troviamo la nuova uscita di Dragon Ball Super, il secondo box di Aikatsu Stars! e la prima uscita di Flip Flappers che non ha un buon risultato.