E' online il trailer per, miniserie del regista Mamoru Oshii Production I.G in cinque brevi episodi a metà strada tra live-action e computer grafica, che partirà ilall'interno del segmento Toonami del blocco Adult Swim diToonami, che manda in onda la produzione nel quadro dei festeggiamenti per i suoi, descrive la serie come la storia di una soldatessa paracadutista che in un lontano futuro si ritrova suo malgrado arenata in un immenso deserto. Con scorte limitate di cibo e acqua, la sua unica possibilità di sopravvivenza è cacciare un "Sand Wale" (un sorta di verme gigante chiamato "Balena delle Sabbie"). Se non lo farà morirà di fame...Nello staff, oltre aalla regia, il compositore musicale Kenji Kawai Ghost in the Shell ), Atsuki Sato alla supervisione della computer grafica, Dango Takeda ( Cutie Honey Pretty Guardian Sailor Moon live-action) al design dei costumi. Hinako Saeki presta la voce alla nostra protagonista, mentre Yoshikatsu Fujiki interpreta un soldato. Ecco il trailer di seguito: