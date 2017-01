Let it Snow! Le più belle sculture di neve a tema anime

Il Festival della Neve di Sapporo è uno dei più famosi eventi giapponesi legati all'inverno che con le sue numerose e spettacolari sculture di neve ogni anno attira migliaia di visitatori in Hokkaido. Eppure quest'anno non c'è bisogno di recarsi al Nord del Giappone per vedere tante belle sculture create dalla gente qua e là per il Paese, grazie alla neve che questo fine settimana è arrivata un po' dappertutto risvegliando la vena artistica comune. Ecco una serie fotografica di "pupazzi" e sculture ispirate agli anime e ai manga, raccolte da RocketNews24