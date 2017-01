dal 9 al 15 gennaio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 15/01/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaLa classifica della settimana per l'home-video anime giapponese è prevalentemente dominata dai bishounen almeno nelle zone alte. Arriva infatti subito al primo posto la nuova serie di. A seguire c'èil cui secondo volume replica bene alla prima uscita (entrambe le prime due posizioni hanno in dote un biglietto per un evento dal vivo). Completa il podio,che ha ancora un buon residuale.Acque poco mosse tra le nuove uscite, ma c'è comunque da segnalare l'arrivo dello special in OVA per The Seven Deadly Sins -Signs of Holy war- che comunque non sfonda.