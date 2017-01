Ao Fukai .

La, noto costruttore di macchine per il pachinko (generalmente indicate come pachislot), ha rilasciato sui propri canali YouTube un episodio extra della serie animata Eureka Seven: Astral Ocean creata nel 2012 dallo Studio Bones come sequel della storica serie Eureka Seven (2005), con nuovi protagonisti fra i quali spicca il giovaneL'iniziativa è collegata al lancio di una nuova macchina per il pachinko, che avrà una grafica ispirata all'anime. Il titolo del nuovo episodio è "Final Episode: One More Time -lord don't slow me down-".Al momento è stata diffusa solo la Parte A del video, mentre la parte B verrà proposta a partire dal 24 gennaio. L'uscita della parte C è prevista invece per il 31 gennaio. Dal 7 febbraio infine sarà disponibile la Parte D.Per la realizzazione di questo anime è stato richiamato in gran parte lo staff originale della serie, a partire dal regista Tomoki Kyoda . I character designer Kenichi Yoshida e Shoji Kawamori sono stati accreditati rispettivamente per i disegni chiave del character design e il design del Nirvash.Sono già state realizzate altre due pachislot ispirate ad Eureka Seven, questa sarà la terza. La nuova unità verrà rilasciata nelle sale pachinko entro quest'anno.Di seguito il video promozionale del nuovo pachislot:La serie animata non è stata importata in Italia ma nel nostro paese è stato presentato dail manga di cinque volumi realizzato da