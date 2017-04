Cosa sono i NekoAwards? A parte il simpatico richiamo ai telegattoni (e al nostro logo), si tratta dei premi che decreteranno il meglio dell’anno solare 2016 in varie categorie anime e manga. Il miglior modo per rendervi parte attiva in ciò che vi appassiona, dato che a decidere chi trionferà sarete ovviamente voi utenti.

MIGLIOR FINALE MANGA DEL 2016

Quel è il miglior finale fra i manga terminati nel 2016? [Nota: Sono necessari 20 punti per votare]

Binbogami

Blood Blockade Battlefront

Chi - Casa Dolce Casa

Creature arcane

Debora, la rivale

Does the Flower Blossom?

Dragon Quest Saga - L'Emblema di Roto P.E.

Il mondo di Ran

Hallelujah Overdrive

Kiseiju - L'ospite indesiderato

Knights of Sidonia

Innocent

Inuboku Secret Service

La fortezza dell'apocalisse

Letter Bee

Liar Game

Naruto

Orange (Ichigo Takano)

Pandora Hearts

Sket Dance

Soil

Sun Ken Rock

Sunny

Suzuka

Tokyo Ghoul

Vanilla Fiction

Ze

Ed eccoci dunque a tirare le somme coi NekoAwards per quel che riguarda anche i manga pubblicati in Italia durante l'anno.Come sempre, la selezione a monte è stata fatta tenendo conto dei vostri "pollici", le opinioni e le recensioni. I titoli selezionati sono dati in pasto a voi coi nostri immancabili sondaggioni. In questo appuntamento decreteremo qual èIlE ora sotto con i titoli!Eh sì, anche i grandi titoli prima o poi giungono a naturale conclusione. E tra i manga pubblicati in Italia nel 2016, ce ne sono stati di nomi illustri che si sono congedati dai loro lettori. Quali tra questi vi sono rimasti più nel cuore?