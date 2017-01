A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi... Il posto ideale per un ufficiale otaku! Il governo giapponese, intenzionato ad avviare i negoziati di pace, decide di presentare una delegazione delle Forze di Autodifesa, con Itami in prima linea, come prova della sua potenza al cospetto dei nobili dell’Impero. Nel frattempo ad Alnus compare una misteriosa elfa oscura in cerca di soccorsi per salvare il suo villaggio in pericolo…

Takumi Yanai Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90