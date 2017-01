Quattro compagni di classe inseparabili, ma molto diversi tra loro: Natsuki è un timido sognatore a occhi aperti, Tomoya è frivolo e ha il chiodo fisso per le ragazze, Keiichi ha una vena sadica e un immancabile sorrisetto stampato in faccia, Tsuyoshi è un otaku e non si rende mai conto di quello che gli succede intorno... Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l’adolescenza! Anche se le parole di Keiichi potrebbero essere interpretate come un rifiuto, Nozomi non si dà per vinta: lungi dal frenarla, il dubbio la spinge addirittura a entrare nella scuola del ragazzo! Si scoprirà inoltre come si sono conosciuti Natsuki & Co.!

Minami Mizuno Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30