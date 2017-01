Ultimo

L'ultimo numero della commedia scolastica esilarante e senza precedenti! Davvero non conosci Sakamoto? È solo al primo anno di liceo ma già popolarissimo , un vero idolo. Su di lui sono già puntati gli occhi di tutti: dalle ragazze, delle quali polarizza ogni attenzione amorosa, ai ragazzi, che ovviamente... lo odiano senza sconti e cercano di metterlo in difficoltà a ogni occasione. Ma che si tratti di aiutare il prossimo o di evitare le trappole dei compagni invidiosi, non c'è problema che Sakamoto non riesca a risolvere, sfoderando per giunta classe ed eleganza. Sofisticato, intelligente, impareggiabile: in una parola, Sakamoto.

Nami Sano Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 5.90