5 febbraio

Un secondo PV mandato in onda daal termine dell'episodio 75 di Dragon Ball Super introduce il nuovo arco narrativo della nuova serie di Goku & Co., ossia lo "Uchuu Sabaibaru-hen", la saga del "", in partenza sul network giapponese domenicacon l'episodio 77.Zen-oh, "il Re di Tutto", organizzerà finalmente il tanto atteso torneo di arti marziali tra i 12 Universi, che sarà disputato dai dieci più potenti guerrieri di ognuno di questi. La posta in gioco è terrificante, infatti gli universi perdenti saranno immediatamente cancellati! Nel promo (lo vediamo di seguito), in appena 15 secondi incontriamo figure già note e molte inedite, tra cui una saiyan dell'Universo 6 (che trasformandosi ricorda Broly) e alcuni dei della distruzione affiancati dai rispettivi kaiohshin e angeli Il nuovo arco diavrà anche una nuova opening interpetata da Kiyoshi Hikawa: "".