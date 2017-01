Road to NekoAwards 2017: Quali personaggi dovrebbero andare in nomination?

Quali sono state secondo voi i migliori personaggi maschili del 2016? Arata Kaizaki (ReLIFE)

Arataka Reigen (Mob Psycho 100)

Dazai Osamu (Bungou Stray Dogs)

Haruhiro (Hai to Gensou no Grimgar)

Hiroto Suwa (Orange)

Ikta Solork (Alderamin on the Sky)

Kazuma Satou (KonoSuba)

Masashi Nishioka (Fune wo Amu)

Mitsuya Majime (Fune wo Amu)

Natsuki Subaru (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Rei Kiriyama (Sangatsu no Lion)

Sakunosuke Oda (Bungou Stray Dogs)

Satoru Fujinuma (Erased)

Satou (Ajin)

Yakumo Yuurakutei (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Yoshikage Kira (JoJo's Bizarre Adventures: Diamond is Unbreakable)

Yuri Plisetsky (Yuri on ice)

Quali sono state secondo voi i migliori personaggi femminili del 2016? Akari Kawamoto (Sangatsu no Lion)

Aqua (KonoSuba)

Cocona (Flip Flappers)

Emilia (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Galko (Oshiete Galko chan)

Hishiro Chizuru (ReLife)

Kaguya Hayashi (Fune wo Amu)

Kayo Hinazuki (Erased)

Konatsu (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Kyouka Izumi (Bungo Stray Dogs )

Merry (Hai to Gensou no Grimgar)

Miyokichi (Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu)

Ochako Uraraka (My Hero Academia)

Rem (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu)

Rena Kariu (ReLife)

Sachiko Fujinuma (Erased)

Yume (Hai to Gensou no Grimgar)

Quali sono stati secondo voi i migliori bishonen del 2016? Haru Kaido (Super Lovers)

Haruitsuki Abeno (Mononokean l'Imbronciato)

Hiroto Suwa (Orange)

JJ Leroy (Yuri on Ice!)

Osamu Dazai (Bungo Stray Dogs)

Sakuma (Joker Game)

Shou Tokugawa (Cheer Boys)

Teika Ichijoji (magic Kyun)

Theodor Eberbach (MuvLuv Alternative: Schwarzesmarken)

Tomoya Matsunaga (Rainbow Days)

Victor (Yuri on Ice!)

Yuri Katsuki (Yuri on Ice!)

Dopo una prima selezione nei blog del sito, sono state selezionati tra i 15 e i 20 possibili candidati per ogni categoria, ma come ogni ogni nekoawards che si rispetti, solo 5 candidati potranno accedere alla serata di gala.La novità di quest'anno è che ben 3 nominations (2 per il miglior bishonen) potrete sceglierle voi tramite sondaggio. Altre 3 verranno scelte dalla giuria (se non ci saranno personaggi che coincidono accederanno 6 personaggi alla finale). Tuttaviae verrà svelato solo il giorno dei nekoawards.Il sondaggio rimarrà aperto per 7 giorni (quindi terminerà alle ore 14 del 1 Febbraio).Pronti a fare le vostre scelta?