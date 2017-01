Your name.: oltre mezzo milione di euro incassati in Italia

Calabria Reggio Calabria Lumiere



Friuli Venezia Giulia Fiume Veneto UCI Cinemas Fiume Veneto Pordenone Friuli Venezia Giulia Pradamano The Space Cinecity Friuli Venezia Giulia Trieste Nazionale



Puglia Molfetta UCI Cinemas Molfetta Bari Puglia Taranto Bellarmino



Sardegna Quartucciu The Space



Sicilia Catania Alfieri Sicilia Messina UCI Cinemas Messina



Umbria Perugia UCI Cinemas Perugia



Dopo l' enorme successo ottenuto in patria, la domanda ricorrente era: Your name. avrebbe ottenuto degli incassi soddisfacenti anche qui in Italia? Il dubbio sorgeva anche e soprattutto in virtù della release limitata ai giornie le circain cui sarebbe stato proiettato il lungometraggio, ma al termine dell'evento si può affermare che i risultati hanno superato le più rosee aspettative, nonostante tutte le limitazioni di cui sopra. Il film di Makoto Shinkai ha infatti ottenuto un incasso totale di, miglior risultato tra tutti i film distribuiti finora nei cinema da, per un totale diEntrando nel dettaglio, i risultati giornalieri ottenuti al box office sono stati in continua crescita. Lunedì 23 il film ha debuttato con, mentre martedì 24 ha ottenuto. Nella giornata finale di mercoledì 25, invece, l'opera ha incassato ben, praticamente il doppio rispetto al primo giorno. Gli ottimi numeri hanno infatti convinto Nexo Digital a offrire due ulteriori date per la proiezione del lungometraggio, ilDi seguito vi presentiamo la lista dei cinema che aderiscono alle repliche, in continuo aggiornamento.