La storia segue Arata Kaizaki, un ventisettenne disoccupato che, dopo aver lasciato l'ultima compagnia per la quale ha lavorato per soli tre mesi, fallisce ogni altro colloquio di lavoro. La sua vita cambia dopo aver incontrato Ryou Yoake, membro del ReLife Research Institute, il quale gli offre una droga che può farlo tornare al suo aspetto di diciassettenne per diventare il soggetto di un esperimento della durata di un anno. Durante questo periodo, Arata dovrà tornare nuovamente alla vita da studente delle superiori.

E' in arrivo peril prossimo 15 aprile 2017 sui grandi schermi nipponici il film live action di, tratto dall'omonimo manga di Sou Yayoi , e ne sono stati finalmente rilasciati due trailer completi: nelle clip possiamo udire la insert song "Message" di Sonoko Inoue.In sottofondo al primissimo teaser trailer udiamo invece la theme "Sakura" cantata da Sonoko Inoue:Ricordiamo che ad interpretare i protagonisti, diretti da Takeshi Furusawa (Another, Clover, Love Begins), sono stati scelti: