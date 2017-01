Nella nona edizione annuale di Weekly Shonen Jump , rivista edita dalla Shueisha , è stato svelato che ben sei nuove serie debutteranno tra la 10° e la 16° edizione. E ci sono certamente alcuni graditissimi ritorni, vediamo nel dettaglio.(Non possiamo studiare) di Taishi Tsutsui Il manga è atteso per la 10° edizione in vendita il 6 febbraio, il primo capitolo sarà di 54 pagine con la prima a colori. Il manga parla di Yuiga, uno studente che si prepara per gli esami di ammissione per l’università. Ma ecco che un giorno due bellissime ragazze gli appaiono di fronte. Tsutsui è l’autore di Magical Pâtissier Kosaki-chan , spinoff di Nisekoi , e dello spinoff the Steins;Gate: Hiyoku Renri no Sweets Honey(pronunciato “Under Ninteen”, quindi Sotto i 19) di Yūji KimuraIl manga debutterà nell’11° edizione in vendita il 13 febbraio. La serie d’azione parlerà di ragazzi costretti a sottostare alle regole degli adulti. Kimura ha scritto Peach Pluck e Garden, one-shot pubblicati già per Jump.(Il robot che studia all’estero) di Hitsuji KondairaIl manga debutterà nella 12° edizione in vendita il 20 febbraio. Il manga parlerà di un Robot dal mondo sotterraneo che arriva nel mondo umano. Kondaira ha vinto nel 2015 la 10° edizione del Gold Future Cup, contest riservato ad autori esordienti, con il one-shot Genjūi Toteku.(Marie l’affamata) di Ryūhei Tamura Il manga debutterà nella 13° edizione in vendita il 27 febbraio. La commedia tra romanticismo e battaglie ha come protagonista un ragazzo di nome Taiga ed una ragazza che vive nella porta accanto e che ha un segreto. Tamura è ovviamente famoso per essere l’autore di Beelzebub , celebre manga pubblicato su Jump dal 2009 al 2014.disegnato da Boichi e scritto da Riichirou Inagaki Il manga debutterà nella 14° edizione in vendita il 6 marzo. L’avventura sci-fi ci mostrerà un mondo che sta passando “la più grande crisi di sempre”. Inagaki è certamente celebre per aver lavorato per Eyeshield 21 dal 2002 al 2009. Boichi è un autore anch’egli decisamente celebre, grazie al suo lavoro per Sun-Ken Rock e per una storia presente in Trigun: Multiple Bullets , oltre che per lo spinoff di Terra Formars , ovvero Terra Formars – Asimov di Tadatoshi Fujimaki Il manga debutterà nella 16° edizione in vendita il 18 marzo. Il manga parlerà di liceali che praticano golf, e vedremo il protagonista, soprannominato Robot, muovere i primi passi in questo sport. Fujimaki è l’autore del celebre ed amato Kuroko no Basket , manga pubblicato su Jump dal 2008 al 2014.