Takuma Naito a voi non dirà nulla come nome ma, da inizio anno, è colui che ricopre il ruolodel manga di One Piece , il nono in ben vent’anni di pubblicazioni. Si tratta di un ruolo cruciale visto che assisterà Eiichiro Oda nel suo lavoro e conoscerà gli sviluppi futuri del manga prima che questi vengano rivelati al pubblicoVa a sostituire Suguru Sugita, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi due anni e mezzo. Davvero curioso il passaggio di consegne: Sugita ha infatti simulato la scena in cui Shanks il Rosso dona il suo cappello di paglia a Monkey D. Rufy, vista nel primo episodio del manga.Questo il messaggio con cui Naito si è presentato ai fan di One Piece:

Piacere di conoscervi! Sono Naito, il nuovo editor del manga! Finora ho lavorato su Gintama, Toriko e Isobe Isobee Monogatari. Ho appena accettato l’incarico e non ho ancora incontrato Oda, perciò sono molto emozionato per tutto quello che accadrà d’ora in poi!

Renderemo il ventesimo anniversario di One Piece un anno memorabile!



Fonte consultata:

BadTaste

OnePiecepodcast