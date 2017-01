L’edizione di marzo di Jump Square , rivista edita dalla Shueisha , ha svelato che To Love Ru – Darkness , manga di Kentaro Yabuki e di Saki Hasemi , entrerà nel “climax” col prossimo capitolo (termine spesso utilizzato per intendere fase finale o addirittura ultimo capitolo). Il tutto accompagnato da queste frasi: “L’agitato Rito ha preso una decisione!” e “Ne sceglierà una o l’harem (paradiso)?”. Nella rivista inoltre viene preannunciato che il manga avrà un “progetto segreto”.To Love Ru – Darkness è il sequel di To Love Ru , pubblicato per la prima volta tra le pagine Jump Square nel 2010. La serie ha più di 14 milioni di copie in circolazione. Darkness è stato trasposto in due serie animate andate in onda nel 2012 e nel 2015 ; inoltre sono presenti anche sei episodi OAD pubblicati dal 2012 al 2016. Il manga in Italia è distribuito dalla