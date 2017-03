4 marzo

4 aprile

4 agosto

L’edizione di aprile 2017 di Jump SQ, in vendita dal, conterrà il capitolo finale di To LOVE-Ru Darkness , che come avevamo annunciato in questa news è ormai arrivato alla conclusione. Due capitoli extra del manga verranno pubblicati nelle edizioni di maggio e giugno 2017. Il 18°, e conclusivo, volume della serie sarà in vendita ilI fan potranno esser felici per l'annunciata presenza di unsu questi capitoli extra, così come un libro che celebra i 10 anni di vista della serie:(o in alternativa To LOVE-Ru Chronicle), atteso per ilTo Love Ru – Darkness è il sequel di To Love Ru , pubblicato per la prima volta tra le pagine Jump Square nel 2010. La serie ha più di 14 milioni di copie in circolazione. Darkness è stato trasposto in due serie animate andate in onda nel 2012 e nel 2015 ; inoltre sono presenti anche sei episodi OAD pubblicati dal 2012 al 2016. Il manga in Italia è distribuito dalla