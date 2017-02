Giappone, periodo Tokugawa, a Edo (antico nome di Tokyo) la giovane Fu lavora in una locanda, Mugen è uno spadaccino senza fissa dimora mentre Jin è un ronin ovvero un samurai senza padrone. Quando Mugen scatena una rissa nella locanda dove lavora Fu e anche Jin che voleva solo mangiarsi un boccone, viene coinvolto suo malgrado… i tre fanno conoscenza in questo “turbolento” contesto. Sarà poi per una assurda scommessa che decideranno di mettersi in viaggio alla ricerca del misterioso samurai che profuma di girasoli.

A seguito dell'uscita del cofanetto contenente 4 dvd con l'intera serie " Samurai Champloo " a cura di, possiamo mostrarvi, grazie al nostro utente Maddux, il contenuto dell'edizione e vari dettagli con questo unboxing. Troverete le foto nel dettaglio, nella gallery a fine notizia (grazie all'utenteSPOT TVMINI POSTERVIDEO MPEG2 PAL / 16:9ANAMORFICO / 1,78:1AUDIO Italiano Dolby Digital 5.1Giapponese Dolby Digital 5.1SOTTOTITOLI ItalianoDURATA: 650 minutiMugen: Christian IansanteJin: Loris LoddiFuu: Alessia Amendola