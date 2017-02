dal 17 febbraio

Alla fine, la guerra non è scomparsa. Lo sviluppo ha raggiunto ogni angolo del pianeta Terra e i potenti costruiscono addirittura ville sulla superficie lunare. Solo che… c'è stato un cambiamento. Un cambiamento che ha stravolto la vita perfino agli ossessionati dai ridicoli spargimenti di sangue. Ormai i campi di battaglia sono dominati solamente da armamenti di dimensioni colossali, gli Object.

al light novel omonimo scritto da

e illustrato da

; tre sono invece gli adattamenti manga per

, due opera di Shinsuke Inue , il terzo firmato da

Direttamente dal profilo FB di Man-Ga , canale 149), l'annuncio della messa in onda televisiva di Heavy Object è su, canale 149 di, la più grande rete televisiva italiana dedicata all'animazione giapponese! Non perdere l'appuntamento: a partire, ogni venerdì in prima visione tv (con sottotitoli in italiano) alle ore 22:45 e, in replica, il sabato alle ore 11:35 e alle ore 04:25, la domenica alle ore 11:35, il lunedì alle ore 08:45, 12:00 e 15:20. Di seguito il trailer:L'anime, coproduzione del 2015 tra J.C. Staff è tratto dNagiSakae Saito.